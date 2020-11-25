Bu sezon oynadığı üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da kazanamayan Inter, turnuva tarihinde hiçbir sezona dört maçlık galibiyet hasretiyle başlamadı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki deplasman karşılaşmasında galibiyet alamayan Real Madrid, Kasım 2016'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor (4 maç). Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Romelu Lukaku'dan daha fazla gole doğrudan katkı sağlayan tek isim Robert Lewandowski. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı sekiz maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Real Madrid forveti Rodrygo, Inter'e rakip olduğu son karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı golün beşini deplasmanda kaydeden Lautaro Martinez, Giuseepe Meazza'da çıktığı altı maçın sadece birinde fileleri havalandırabildi. Real Madrid formasıyla henüz Şampiyonlar Ligi golü bulunmayan Eden Hazard, çektiği 13 şutun hiçbirinde fileleri bulamadı.

Inter Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Inter Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.