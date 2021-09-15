Inter Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Inter Real Madrid maçının detayları

Inter Real Madrid maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin merakla beklenilen karşılaşmalarından biri olan Inter ve Real Madrid bu akşam saat 22:00’de karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Real Madrid'i Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılayacak.

INTER REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Real Madrid maçı bugün saat 22:00’de oynanacak. Karşılaşma Exxen’de canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Giuseppe Meazza Stadı'nda gerçekleşecek.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Dev maç öncesi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi açıklama yaptı. Inzaghi açıklamasında, "Vinicius Junior, harika bir dönem geçiriyor. Sadece ona odaklanırsak Karim Benzema, Eden Hazard ve Rodrygo gibi isimleri unutabiliriz. Ama şüphesiz Vinizius Junior için özel önlem alacağız" dedi.

Simone Inzaghi açıklamasında, "Ancelotti, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri. O harika bir teknik direktör ve onunla futbol hakkında konuşmak bir zevk. Takımını nasıl organize edeceğini çok iyi biliyor" cümlelerine yer verdi.