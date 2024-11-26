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Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu kadroda olacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milano RB Leipzig muhtemel 11'ler

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#Inter - RB Leipzig Maçı#Şampiyonlar Ligi#Inter-RB Leipzig Maç Kadrosu
Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda Hakan Çalhanoğlu kadroda olacak mı UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milano RB Leipzig muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 12:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter Milano kendi sahasında, RB Leipzig ile karşılaşacak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı Inter maç kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak. Peki, Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu kadroda olacak mı? İşte, Inter Milano RB Leipzig maçı canlı izle bilgisi...

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24/25 UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Inter Milano - RB Leipzig bugün karşı karşıya geliyor. Inter-RB Leipzig maç kadrosu ve muhtemel 11’leri de karşılaşma öncesi araştırılıyor. Inter Milano-RB Leipzig maçı canlı takibini Sporarena'dan yapabilirsiniz. Peki, Inter RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milano RB Leipzig muhtemel 11'ler...

Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - RB Leipzig maçı 26 Kasım 2024 Salı TSİ 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Inter - RB Leipzig maçı muhtemel 11'ler

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Lukeba, Henrichs, Haidara, Seiwald, Nusa; Baumgartner, Openda, Sesko

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