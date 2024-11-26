Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu kadroda olacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milano RB Leipzig muhtemel 11'ler

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24/25 UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Inter Milano - RB Leipzig bugün karşı karşıya geliyor. Inter-RB Leipzig maç kadrosu ve muhtemel 11’leri de karşılaşma öncesi araştırılıyor. Inter Milano-RB Leipzig maçı canlı takibini Sporarena'dan yapabilirsiniz. Peki, Inter RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milano RB Leipzig muhtemel 11'ler...

Inter - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - RB Leipzig maçı 26 Kasım 2024 Salı TSİ 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Inter - RB Leipzig maçı muhtemel 11'ler

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Lukeba, Henrichs, Haidara, Seiwald, Nusa; Baumgartner, Openda, Sesko