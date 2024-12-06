Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İtalya Serie A İnter Parma muhtemel 11'ler

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İtalya Serie A 14. haftasında İnter ve Parma kozlarını paylaşacak. İnter bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 28 puan aldı. Parma ise ligde 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de var mı? Inter Parma maçı ne zaman, saat kaçta? İnter Parma hangi kanalda? İşte maç kadrosu...

INTER-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter Parma maçı 6 Aralık Cuma günü TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakan Çalhanoğlu'nun Parma mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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İNTER MUHTEMEL 11'LER

Y. Sommer

S. de Vrij

Y. Bisseck

A. Bastoni

N. Barella

Hakan Çalhanoğlu

D. Dumfries

F. Dimarco

H. Mkhitaryan

M. Thuram

J. Correa

PARMA MUHTEMEL 11'LER

Z. Suzuki

E. Valeri

B. Balogh

E. Del Prato

W. Coulibaly

D. Man

S. Sohm

M. Cancellieri

N. Estevez

M. Keita

A. Bonny