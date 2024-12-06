×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İtalya Serie A İnter Parma muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Inter - Parma Maçı#İtalya Serie A#Hakan Çalhanoğlu
Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı İtalya Serie A İnter Parma muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 13:36

İtalya Serie A’da bugün İnter Parma maçı heyecanı yaşanacak. Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter - Parma muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Rosario Abisso yönetimindeki Inter-Parma maçı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte İnter Parma maçı canlı izle bilgisi...

Haberin Devamı

İtalya Serie A 14. haftasında İnter ve Parma kozlarını paylaşacak. İnter bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 28 puan aldı. Parma ise ligde 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de var mı? Inter Parma maçı ne zaman, saat kaçta? İnter Parma hangi kanalda? İşte maç kadrosu...

INTER-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter Parma maçı 6 Aralık Cuma günü TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakan Çalhanoğlu'nun Parma mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı İtalya Serie A İnter Parma muhtemel 11ler

Haberin Devamı

İNTER MUHTEMEL 11'LER

Y. Sommer

S. de Vrij

Y. Bisseck

A. Bastoni

N. Barella

Hakan Çalhanoğlu

D. Dumfries

F. Dimarco

H. Mkhitaryan

M. Thuram

J. Correa

PARMA MUHTEMEL 11'LER

Z. Suzuki

E. Valeri

B. Balogh

E. Del Prato

W. Coulibaly

D. Man

S. Sohm

M. Cancellieri

N. Estevez

M. Keita

A. Bonny

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Inter - Parma Maçı#İtalya Serie A#Hakan Çalhanoğlu

BAKMADAN GEÇME!