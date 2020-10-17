Inter'e rakip olduğu son dokuz Serie A maçını kazanamayan Milan, rakibine karşı en fazla 10 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı. Milan, Serie A tarihinde 1400 galibiyet alan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor. Milan formasıyla Inter'e rakip olduğu dört Serie A maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Zlatan Ibrahimovic, bu karşılaşmaların üçünden mağlup ayrıldı.

Antonio Conte, Inter tarihinde Milan ile resmi maçlarda oynadığı ilk üç derbiyi kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İnter Milan maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.