MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleriİnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
GeriSpor İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 17.10.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Olgoogle-news

İnter Milan maçı iki takım karşı karşıya geliyor.. Milan'ı Serie A'da dört maçtır mağlup eden Inter, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa derbi tarihindeki en uzun serisini egale edecek. Peki İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter'e rakip olduğu son dokuz Serie A maçını kazanamayan Milan, rakibine karşı en fazla 10 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı. Milan, Serie A tarihinde 1400 galibiyet alan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor. Milan formasıyla Inter'e rakip olduğu dört Serie A maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Zlatan Ibrahimovic, bu karşılaşmaların üçünden mağlup ayrıldı.

Antonio Conte, Inter tarihinde Milan ile resmi maçlarda oynadığı ilk üç derbiyi kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İnter Milan maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle