İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalya Kupası'nda erken final!

Kariyerleri boyunca 186 kez karşı karşıya gelen İnter ve Milan, 187'nci mücadele için sahaya çıkacak. Birbirlerine karşı oynadıkları son 10 maçta Milan 2 galibiyet elde ederken, İnter ise sahadan 5 kez galip ayrıldı. Peki, birbirinden ünlü oyuncuları bir araya getirecek olan İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İNTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İnter, Milan'ı ağırlayacak. 26 Ocak Salı günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

SERİE A'DA SON DURUM



Ligin 19. haftasında lider Milan, evinde Atalanta'ya 3-0 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı.



Inter, Udinese deplasmanında 0-0 berabere kalarak lider Milan ile puanları eşitleme şansını kaçırdı.



Haftanın en gollü maçında Roma, sahasında Spezia'yı 4-3 mağlup etti.



Son şampiyon Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0'lık skorla geçti. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Merih Demiral, son dakikalarda oyuna dahil oldu.



Serie A'da 43 puana sahip Milan, liderliğini korudu. Milan'ı, 41 puanla Inter, 37 puanla Roma, 36'şar puanla Atalanta ve bir maçı eksik Juventus izledi.