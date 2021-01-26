İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İnter Milan maçı istatistik bilgileri

İnter Milan maçı, İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde iki takımı karşı karşıya getirecek. Yıllardır aynı stadyumu kullanan iki ezeli rakibin mücadelesine tanık edecek olan İnter Milan maçı, kupada yarı finalistin belirlenmesine de imkan tanıyacak. Peki, İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbi mücadelesi öncesi merak edilen bazı bilgiler

İNTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İnter, Milan'ı ağırlayacak. 26 Ocak Salı günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

SERİE A'DA SON DURUM



Ligin 19. haftasında lider Milan, evinde Atalanta'ya 3-0 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı.



Inter, Udinese deplasmanında 0-0 berabere kalarak lider Milan ile puanları eşitleme şansını kaçırdı.



Haftanın en gollü maçında Roma, sahasında Spezia'yı 4-3 mağlup etti.



Son şampiyon Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0'lık skorla geçti. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Merih Demiral, son dakikalarda oyuna dahil oldu.



Serie A'da 43 puana sahip Milan, liderliğini korudu. Milan'ı, 41 puanla Inter, 37 puanla Roma, 36'şar puanla Atalanta ve bir maçı eksik Juventus izledi.

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