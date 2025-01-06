Inter – Milan İtalya Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter – Milan 2025 İtalya Süper Kupa finali muhtemel 11'leri!

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Inter – Milan İtalya Süper Kupa final maçı 2025 sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Suudi Arabistan'daki dev finalde, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Milan karşılaşacak. Yarı finalde Atalanta'yı saf dışı bırakan Inter, üst üste 4'üncü kez zirveye çıkmaya çalışacak. Daha önce 12 kez finalde yer alan Milano ekibi, 8 kez mutlu sona ulaştı. Yarı finalde Juventus'u eleyen Milan ise şampiyonluk hasretine son vermek için mücadele verecek. 7 kez mutlu sona ulaşan kırmızı siyahlılar, son olarak 2016 yılında kupayı kaldırdı. Peki, Inter – Milan İtalya Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

İNTER – MİLAN İTALYA SÜPER KUPA FİNALİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Riyad'da düzenlenen İtalya Süper Kupa'da finalinde Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa finali, saat 22.00'de başlayacak. Dev müsabaka, TRT 1'den naklen şifresiz yayınlanacak. Al Awwal Park'ta oynanacak finalde Inter 9. kez; Milan ise 8. kez kupa sevinci yaşamak isteyecek.

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İNTER – MİLAN SÜPER KUPA FİNALİ TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Inter ile Milan arasında oynanacak İtalya Süper Kupa Finali TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Aşağıdaki link üzerinden karşılaşmayı canlı seyredebilirsiniz.

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MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata

HAKAN ÇALHANOĞLU 7. KUPASINI İSTİYOR

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu akşamki maçta eski takımına karşı kupaya uzanması halinde Inter formasıyla 7. kupasını kazanmış olacak. Hakan daha önce 1 kez İtalya Serie A, 2 kez İtalya Kupası ve 3 kez İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı.