Inter Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Finali için nefesler tutuldu

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Şampiyonlar Ligi final maçı için geri sayım başladı. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Manchester City, Real Madrid'i rövanşta 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu. Dünyanın heyecanla takip edeceği Inter-Manchester City Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda? İşte, Şampiyonlar Ligi Inter-Manchester City final maçı tarihi ve ayrıntılar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki Inter Manchester City Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 10 Haziran 2023 Pazar günü saat 22:00’de başlayacak.

INTER MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Manchester City maçı, TV8 ve EXXEN üzerinden canlı izlenebilecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

INTER VE CİTY KAFİLESİ İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi finalistlerinden ilk olarak İnter kafilesini taşıyan uçak, 8 Haziran Perşembe günü 20.05 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

Kafileyi otele götürecek takım otobüsü aprona alınarak uçağın altında hazır bekletildi. Futbolcular ve teknik heyet uçaktan inip otobüse geçti. Inter’in takım otobüsü geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İstanbul Havalimanı’ndan konaklayacakları otele doğru hareket etti.



Manchester’dan havalanan İngiliz takımını taşıyan özel uçak ise saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Manchester City kafilesi, uçağın altında kendilerini bekleyen iki otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

BİLET FİYATLARI

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro