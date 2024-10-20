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Inter maçı kazandı, Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetti

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu
Inter maçı kazandı, Hakan Çalhanoğlunu kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 23:52

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, deplasmanda konuk olduğu Roma'yı 1-0 mağlup etti.

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İtalya Serie A'da 8. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Roma'ya konuk oldu.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Inter, 60. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 kazandı. 

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 12. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Frattesi'ye bıraktı.

INTER TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Inter, ligde 17 puana yükseldi ve Napoli'nin 2 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Roma ise 10 puanla 10. sırada kaldı.

Inter, Serie A'ın 9. haftasındaki derbide Juventus'u konuk edecek. Roma ise Fiorentina'ya konuk olacak.

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu

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