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Inter Liverpool maçı ile iki takım Son 16 Turu mücadelesinin ilk karşılaşmasına çıkacak. Bu maçtan galip ayrılmaları halinde çeyrek final kapısını aralayacak olan takımlar, buna göre rövanşa daha tedbirli çıkacak. Peki, Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

INTER LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde İnter, Liverpool'u konuk edecek. 16 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo’lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.