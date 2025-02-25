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İnter Lazio maçı muhtemel 11'lerİtalya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Inter Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşma Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak. İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Inter kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı Inter Lazio maçı canlı izle bilgisi araştırmalar arasında yer alıyor. Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? İnter Lazio maçı muhtemel 11'ler



İNTER - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?



Inter-Lazio maçı 25 Şubat Salı akşamı TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

İnter, Serie A'nın 26. haftasında sahasında konuk ettiği Genoa'yı 1-0 mağlup etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka İnter'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Inter'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Lautaro Martinez kaydetti.Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Asllani'nin yerine 65. dakikada oyuna dahil oldu. Son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoplu'nun İnter Lazio maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, TaremiMandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin