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GeriFutbol Inter Kulübünde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Inter Kulübünde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Inter Kulübünde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de 4 yönetici ve 1 teknik heyet üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son testler neticesinde yöneticilerden Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio ile kulübün hukuk müşaviri Angelo Capellini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, teknik heyetten de ismi verilmeyen bir kişinin de testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Pozitif çıkan tüm yöneticilerin, Kovid-19 sağlık protokolünde ön görülen sürece uyacakları ifade edildi.

Inter, son hafta Milan'ı 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korumuştu.

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