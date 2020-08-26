MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriInter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı
GeriFutbol Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 01:10 | Son Güncelleme:

Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı
Abone Olgoogle-news

Serie A takımlarından Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte’nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.

Basında son günlerde Inter’de Antonio Conte’nin yerine Juventus ve Milan’ın eski hocası Massimiliano Allegri’nin getirileceği yazılıyordu.

Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle