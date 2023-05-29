Inter ile birlikte Süper Lig şampiyonu da kazandı

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Avrupa’da lig şampiyonları yavaş yavaş belli olurken Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon Avrupa kupalarındaki durumu da netleşti. Özellikle İtalya’da Fiorentina’nın Roma’yı yenmesinin ardından Atalanta karşısında kazanan Inter sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazandı.

2 HAFTALIK AVANTAJ

Böylece Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezona Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan itibaren başlama şansını elde etti. Bu da Süper Lig şampiyonunun sezonu 2 hafta daha geç açması anlamına geliyor. İki ön eleme ve bir Play-Off oynayacak temsilcimiz seri başı olacağı bu turlarda ilk maça 25 ya da 26 Temmuz tarihinde çıkacak. Aksi halde Süper Lig şampiyonu 1. eleme turunda ilk maçını 11-12 Temmuz’da oynayacaktı.

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AVRUPA LiGi’NDE YOKUZ

Bu sezon Türk takımları UEFA Avrupa Ligi’nde yer alamayacak ancak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek temsilcimiz, ön eleme veya play-off turlarında elenirse yoluna Avrupa Ligi’nden devam edebilecek. Süper Lig’i 2. ve 3. sırada bitiren takımlarımız UEFA Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım da aynı yoldan ilerleyecek.