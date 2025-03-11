Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu İlk 11’de mi?

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Inter – Feyenoord maçı da günün karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, Inter Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Feyenoord hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi oynayacak? İşte, Inter Feyenoord maçı canlı izle bilgisi

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Inter, Lautaro Martinez'in 50. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İtalyan ekibinde Piotr Zielinski, 65. dakikada kullandığı penaltıda kaleciye takıldı ve topu ağlara gönderemedi.

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Maçta başka gol olmadı ve Inter maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde başladı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması 11 Mart Salı günü İtalya'da oynanacak. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; L. Martinez, Thuram.

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

11 MART BUGÜN MAÇ TAKVİMİ:

20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)

23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

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23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)