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Inter, Fenerbahçeli Edin Dzeko için yalvaracak

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#Fenerbahçe#Inter#Edin Dzeko
Inter, Fenerbahçeli Edin Dzeko için yalvaracak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 23:30

İtalyan basınından Arnautovic’ten beklediği verimi alamayan Milano ekibi için çarpıcı yorum. Inter, Fenerbahçe'de attığı gollerle takımını sırtlayan Edin Dzeko'nun yokluğunu ciddi olarak hissediyor.

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bu sezon hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde sergilediği performansla sarı lacivertlileri sırtlarken eski takımı İnter, Bosnalı yıldızın eksikliğini ciddi olarak hissediyor. 37 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asiste imza atarken, Avrupa’da da 4 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Dzeko 8 maçta 6 gol, 5 asistle 11 gole direkt katkı verirken İnter’de yerini doldurması beklenen Marko Arnautovic ise hayal kırıklığı yarattı.

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ARNAUTOViC 5 MAÇTA HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI

Bologna’dan kiralanan Avusturyalı yıldız, Milano ekibi ile 4’ü Serie A’da, 1’i İtalya Kupası’nda olmak üzere çıktığı 5 maçta gol atamazken sadece 1 asist yapabildi. İtalyan basını da eleştirdiği Arnautovic’in Edin Dzeko’nun yerinin dolduramadığını yazarken “İnter, Dzeko’yu ocak ayında almak için Türkler’e yalvaracak” yorumu yapıldı.

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#Fenerbahçe#Inter#Edin Dzeko

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