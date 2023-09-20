Inter, Fenerbahçeli Edin Dzeko için yalvaracak

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bu sezon hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde sergilediği performansla sarı lacivertlileri sırtlarken eski takımı İnter, Bosnalı yıldızın eksikliğini ciddi olarak hissediyor. 37 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asiste imza atarken, Avrupa’da da 4 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Dzeko 8 maçta 6 gol, 5 asistle 11 gole direkt katkı verirken İnter’de yerini doldurması beklenen Marko Arnautovic ise hayal kırıklığı yarattı.

ARNAUTOViC 5 MAÇTA HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI

Bologna’dan kiralanan Avusturyalı yıldız, Milano ekibi ile 4’ü Serie A’da, 1’i İtalya Kupası’nda olmak üzere çıktığı 5 maçta gol atamazken sadece 1 asist yapabildi. İtalyan basını da eleştirdiği Arnautovic’in Edin Dzeko’nun yerinin dolduramadığını yazarken “İnter, Dzeko’yu ocak ayında almak için Türkler’e yalvaracak” yorumu yapıldı.

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