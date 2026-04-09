Inter efsanesi Juan Sebastian Veron'dan Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü: 'Aferin Hakan, böyle bir gol cesaret ister!'

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, pazar günü konuk ettiği Roma'yı 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı ve son 7 haftaya 7 puan farkla lider olarak girdi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 45+2. dakikasında 25 metreden muhteşem bir gole imza attı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Inter efsanesi Juan Sebastian Veron, Çalhanoğlu'nun bu golüne övgü yağdırdı.

Futbolculuk döneminde orta sahada oynayan Veron, "Çalhanoğlu bugün benim zamanımda oldukça yaygın olan bir şeyi yaptı. Eskiden, özellikle orta saha veya defansif orta saha oyuncuları, yirmi beş metreye yaklaştıklarında hep şut çekmeye çalışırlardı. Ancak günümüzde topu içeriye taşımayı tercih ediyorlar... Ben dışarıdan şut çekmeyi gerçekten çok seviyordum. Ve bunda fena da değildim." dedi.

"KALENİN O BÖLGESİNİ ARADI VE BULDU. AFERİN!"

Hakan attığı golü anlatan Veron, "Öncelikle, onu şut esnasında zorlayacak bir rakibinin olmaması önemliydi. Hedef alıp şut çekmek için zamanı vardı. Sonra da güç uygulayıp koordinasyonu koruması iyi bir işti, bu da sık yapılan bir hata. Özellikle topu tam olarak o noktaya yönlendirmesi hoşuma gitti. Sık sık rastgele şutlar görüyoruz ve bunlar bir şekilde ağlara gidiyor. Ama burada öyle olmadı. Kalenin o bölgesini aradı ve buldu. Aferin." şeklinde konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER"

Hakan Çalhanoğlu'nun bu tarz bir golü ilk kez atmadığını ve bu konuda bir uzman olduğunu söyleyen Veron, "Bu özelliğe sahip. Sadece bu da değil, aynı zaman mükemmel bir oyun kurucu. Takımın temposunu belirliyor, oyunu ne zaman yavaşlatacağını veya hızlandıracağını biliyor. Rakip savunmaları açan ve boşta kalan takım arkadaşını bulan mükemmel uzun pasları var. Inter için büyük bir değer." ifadelerini kullandı.

"CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞUT ÇEKMEK, CESARET GEREKTİRİYOR"

Ceza sahası dışından çekilen şutların her geçen gün daha da azalmasının nedeninin sorulması üzerine Veron, "Çünkü cesaret gerektiriyor; hata yapma cesareti, yani insanların eleştirilerini görmezden gelme cesareti. Ve ardından olağanüstü bir teknik gerektiriyor. Topa belli bir şekilde vurulmalı ve bacak serbest bırakılmalı, ancak asla kontrolü kaybetmemeli. Hakan'ın yaptığı gibi." sözleriyle açıkladı.

FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜN BAŞKANI OLDU

Futbolculuk kariyerinde Lazio, Manchester United, Inter ve Chelsea gibi önemli kulüplerin formasını giyen Veron, Arjantin Milli Takımı'yla da 70'in üzerinde maça çıktı.

Aktif futbolculuk kariyerini 42 yaşında sonlandırdıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Estudiantes de La Plata'nın başkanı olan Veron, hala bu görevi sürdürüyor.