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GeriFutbol Inter, Domagoj Vida için devrede! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
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Haber Giriş: 30.05.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Inter, Domagoj Vida için devrede! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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Inter, Domagoj Vida için devrede! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Inter, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Inter'den Diego Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın İtalyan ekibine transfer olacağı iddia edildi.

İngiliz ekibi, Uruguaylı savunma oyuncusunu 6 ila 8 milyon pound arası bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan Vida, Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon Euro ile en çok kazanan futbolcu durumunda ve sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı takımın, Hırvat oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

 

Inter, Domagoj Vida için devrede Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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