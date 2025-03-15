İtalya basınından Arda Güler'in yeni takımı için sürpriz iddia: 'Tüm takımların önüne geçtiler!'

Haberin Devamı

Real Madrid'de formayı unutan ve kulübeye demir atan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremiyor.

Eflatun-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında süre alamayan Arda, La Liga'daki son 10 maçta ise yalnızca 4 maçta toplamda 81 dakika forma giyebildi.

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılması beklenen ve ismi birçok takımla anılan milli futbolcu için İtalya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"INTER, ARDA GÜLER TRANSFERİNDE TÜM TAKIMLARIN ÖNÜNDE"

Sport Mediaset'in haberine göre; Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, Arda Güler transferinde tüm takımların önünde.

Haberin Devamı

Nico Paz transferinde Inter'le karşı karşıya gelen Real Madrid'in Arda Güler'in Inter'e transferine yeşil ışık yaktığı ve İtalyan devinin Arda'yı aldıktan sonra Nico Paz transferinden çekileceğini umduğu belirtildi.

"REAL MADRID, ARDA GÜLER ÜSTÜNDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Eflatun-beyazlıların Arda Güler'in gelecekte parlama ihtimaline karşılık üstündeki kontrolünü kaybetmek istemediği için kiralık ya da geri satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma üzerinde durduğu kaydedildi.

İki takım arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.

Arda Güler, İtalya Serie A'ya transfer olması durumunda Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'le aynı ligde oynayacak.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasını bu sezon 29 maçta sırtına geçiren Arda Güler, sahada bulunduğu 1081 dakikada 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.