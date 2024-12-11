Inter 90'da yıkıldı, kötü bir ilki yaşadı! Hakan Çalhanoğlu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaştı.

BayArena'da oynanan maçı ev sahibi Leverkusen, 90. dakikada Nordi Mukiele'nin golüyle 1-0 kazandı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu maça kadar yenilgisiz gelen Inter, ilk kez mağlup oldu ve 13 puanda kaldı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, Sparta Prag ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.