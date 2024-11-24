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Inter 5 attı, zirveye ortak oldu! Hakan Çalhanoğlu...

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#Inter#Serie A#Verona
Inter 5 attı, zirveye ortak oldu Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 00:46

İtalya Serie A'da Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda attığı 5 golle kazanan Inter'e üç puanı getiren golleri 17. dakikada Joaquin Correa, 22 ve 25. dakikalarda Marcus Thuram (2), 31. dakikada Stefan de Vrij ve 41. dakikada Yann Aurel Bisseck kaydetti.

Inter bu sonuçla puanını 28 yaptı ve lider Napoli ile puanını eşitledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler'le oynadığı maçta sakatlanmış ve Karadağ deplasmanında forma giyememişti.

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#Inter#Serie A#Verona

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