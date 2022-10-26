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Inter 4 golle kazandı, Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

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#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Inter
Inter 4 golle kazandı, Barcelona Şampiyonlar Ligine veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 22:54

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Barcelona, Devler Ligi'ne veda etti.

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Şampiyonlar Ligi 5. hafta grup maçlarında Inter ile Viktoria Plzen kozlarını paylaştı.

Milano'da oynanan karşılaşmayı Inter 4-0'lık skorla kazandı.

Milano ekibinnin galibiyet gollerini 35. dakikada Mkhitaryan, 42 ve 66. dakikalarda Dzeko, 87. dakikada Lukaku kaydetti.

BARCELONA VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti. İtalyan ekibi, üst turu garantilerken, BARCELONA'nın da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti. Viktoria Plzen, 5 maç sonunda puanla tanışamadı.

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#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Inter

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