Inter 4 golle kazandı, Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Güncelleme Tarihi:
Şampiyonlar Ligi 5. hafta grup maçlarında Inter ile Viktoria Plzen kozlarını paylaştı.
Milano'da oynanan karşılaşmayı Inter 4-0'lık skorla kazandı.
Milano ekibinnin galibiyet gollerini 35. dakikada Mkhitaryan, 42 ve 66. dakikalarda Dzeko, 87. dakikada Lukaku kaydetti.
BARCELONA VEDA ETTİ
Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti. İtalyan ekibi, üst turu garantilerken, BARCELONA'nın da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti. Viktoria Plzen, 5 maç sonunda puanla tanışamadı.