Inter, 3 puanı 3 golle aldı, liderliğini sürdürdü! Hakan Çalhanoğlu...

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Inter ile Cagliari, İtalya Serie A'nın 32. haftasında karşı karşıya geldi. Inter ile Cagliari, İtalya Serie A'nın 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakada Inter, rakibini 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Arnautovic, 26. dakikada Martinez ve 55. dakikada Bisseck kaydetti.

Cagliari'nin tek sayısı ise 48. dakikada Piccoli'den geldi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise Inter adına 90 dakikada sahada kaldı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükselten Inter, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Cagliari ise 30 puanla 15. sırada kaldı.

Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek. Cagliari ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.