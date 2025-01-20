Inter 3 golle kazandı, zirveye göz kırptı! Hakan Çalhanoğlu...

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İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Empoli ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'daki maçta Inter, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Lautaro Martinez, 79. dakikada Denzel Dumfries ve 89. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Empoli'nin tek golü ise 84. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

ÇALHANOĞLU KADRODA YER ALMADI

Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

1 MAÇ EKSİKLE FARK 3 PUAN

1 maç eksiği bulunan Inter, ligde 47 puana ulaştı ve lider Napoli'nin 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Empoli ise 20 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Lecce ile deplasmanda karşılaşacak. Empoli ise Bologna'yı konuk edecek.