Inter, 21. Serie A şampiyonluğunu resmen ilan etti! Hakan Çalhanoğlu...

#İtalya Serie A#Inter#Hakan Çalhanoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 23:46

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 35. haftasında evinde Parma'yı 2-0 mağlup etti ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Parma'yı ağırladı.

Inter, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Mkhitaryan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

İtalyan devi, bu sonuçla puanını 82'ye çıkardı ve Serie A'da bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2023/24 sezonunda mutlu sona ulaşan Inter, toplamda ise 21. lig şampiyonluğunu kazandı.

CHIVU'NUN İLK SEVİNCİ

Teknik direktör Cristian Chivu ise kariyerinde ilk kez hanesine kupa yazdırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 2. KEZ ŞAMPİYON

Inter'de 5. sezonunu geçiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2. kez İtalya Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kaptan, Inter ile toplamda ise 7. kez kupa sevinci yaşadı.

