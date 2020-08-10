Inter 2-1 Bayer Leverkusen
Inter, UEFA Avrupa Lig çeyrek finalinde karşılaştığı Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicola Barella ve 21'de Romelu Lukaku kaydetti. Bayer Leverkusen'in tek sayısını ise 24. dakikada Kai Havertz attı.
LUKAKU REKOR KIRDI
Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, bu maçta attığı golle UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atarak rekor kırdı. Lukaku'dan önce rekor Alan Shearar'a aitti.
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