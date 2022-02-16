Inter 0-2 Liverpool (Maçın özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Liverpool kozlarını paylaştı.
Milano'da oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Inter'in pozisyonlar bulduğu ikinci devrede ise sahneye Firmino çıktı ve 76. dakikada Liverpool'u öne geçirdi.
Son sözü ise 83. dakikada Salah söyledi ve Premier League ekibi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Çeyrek final bileti için rövanş mücadelesi 8 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
İLK 11'LER
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoglu🇹🇷, Perisic, Dzeko, Martinez.
Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mane.