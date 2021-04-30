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eSpor
Haber Giriş: 30.04.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Intel ve ESL, ortaklıklarını 3 sene daha uzattı

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Intel ve ESL, ortaklıklarını 3 sene daha uzattı

20 senedir ortaklıkları olan Intel ve ESL, bu iş ortaklığını 3 sene daha uzattığını duyurdu.

Intel, uzun süredir birlikte çalıştığı ESL ile olan ortaklığını 3 sene daha uzattığını duyurdu. Şu anki anlaşmanın 2022’de bitmesinin ardından başlayacak yeni anlaşmayla birlikte taraflar 2025 yılına kadar espor sektörüne 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. Ki bu anlaşma aynı zamanda 2025 yılına kadar yine  Intel Extreme Masters etkinlikleri görebileceğimiz anlamına geliyor.

Paylaşılan basın açıklamasına göre bugüne kadar ESL ve Intel, Intel Extreme Masters serisinde 82 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şirketler, yeni IEM etkinlikleri ile uluslar arası alandaki rakipleriyle mücadele etmeye ve izleyicilere kaliteli içerikler üretmeye devam edecek.

Anlaşmanın yenilenmesi, ESL'in ve Intel’in 2016 yılında gerçekleşen ve Intel’i ESL’nin küresel teknik ortağı yapan son anlaşmasının devamı niteliğinde.

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