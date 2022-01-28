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Intel Monsters Reloaded Sona Erdi

#Sponsorlu İçerik#Monster#Intel
Intel Monsters Reloaded Sona Erdi

Intel ve Monster işbirliği ile düzenlenen, bizlere altı ay boyunca, CS:GO, Valorant, Rocket League ve Fortnite gibi çeşitli türdeki oyunlarda hem seyir hem mücadele imkanı sunan Intel Monsters Reloaded serisi, son etkinliklerin de tamamlanmasıyla son buldu.

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2021’de ikincisi düzenlenen etkinliklerin, nakit ödül değeri, toplamda 300 bin TL’yi buldu. Her seviyeden oyuncunun dahil olduğu yaklaşık 10 bin kişilik bir kitle, kendini kanıtlama şansı elde etti.

Altı aylık süreçte, 4 CS:GO, 2 Fornite, Rocket League ve Valorant turnuvaları olmak üzere toplam 8 turnuva düzenlendi.

  • CS:GO UTM - Summer Elimination
  • CS:GO UTM - Fall Elimination
  • CS:GO UTM - League and Finals
  • CS:GO - 2v2
  • Rocket League Tournament
  • Fortnite Tournament
  • Valorant Uniagents Tournament

Düzenlenen turnuvaların finalleri, ünlü isimlerin sunumları ile stüdyo ortamından gerçekleşti. 97 saat süren 40 Twitch ve YouTube yayınını, 150 bin’in üzerinde kişi izledi. Sosyal medya hesaplarından yapılan 200’ün üzerinde paylaşım, toplamda 4.2 Milyon görüntülenme aldı.

Oyuncular, Fortnite, Rocket League turnuvalarının yanı sıra, CS:GO’da 4 ay süren Unleash The Monster ligi gibi uzun süreli bir mücadele deneyimi de elde etti. Sadece Üniversiteler özelinde düzenlenen Intel Monster Reloaded UniAgents VALORANT’ta ise tıpkı geleneksel sporlarda olduğu gibi, okulunu temsil eden bireyleri izleme şansı bulduk.

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Oyunculara özel kurulan Discord, Monstersreloaded.com sitesi, etkinlik takvimi gibi kullanıcı dostu girişimlerinin yanı sıra, sunduğu mücadele ortamıyla sadece turnuva düzenlemenin ötesine geçen Intel Monsters Reloaded, 2021 yılına en çok damga vuran etkinliklerden biri oldu.

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