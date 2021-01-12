Intel CES 2021’de Dört Yeni İşlemci Ailesini Duyuruyor

Yeni ürünlerle ilgili açıklama yapan Intel Başkan Yardımcısı Gregory Bryant, “Bu dağınık bilgi çağında, müşterilerimize fırsat kapılarını aralamak için ihtiyaç duydukları birden fazla mimariyi, geniş ve açık ekosistemi, büyük ölçekli üretim ayak izini ve engin teknik uzmanlığı içeren geniş bir ürün yelpazesi sunabilecek tek şirket Intel’dir. Ana ürünlerimizin ve geniş kapsamlı ürün yelpazemizin sunulmasına odaklanarak, bu yeni yıl boyunca bir dizi sektör lideri ürünün duyurusunu yapacağımızı göreceksiniz.” dedi.

En İyi Oyun Platformları için Yeni 11. Nesil Intel Core H-Serisi Mobil İşlemciler

Intel, oyun platformları için 11. Nesil mobil ürün serisinin kapsamını genişleten ve oyun tutkunlarının 16 milimetre kalınlığındaki en ince dizüstü bilgisayarlarda bile yapabileceklerinin sınırlarını genişleten yeni 11.Nesil Intel Core H-Serisi mobil işlemcileri pazara sundu. Maksimum 5gigahertz (GH) Turbo hıza sahip Intel Core™ i7 Special Edition 4-çekirdekli işlemcinin başı çektiği bu H-35 işlemciler özellikle ultra taşınabilir oyun deneyimi için tasarlandı. Bu işlemcilerde en yeni ayrık grafiklere bağlanmak; olağanüstü düşük gecikme süresi ve hareket halindeyken bile sarmal oyun deneyimi sunmak için yeni 4. Nesil PCIE mimarisi bulunuyor. CES’te Acer, ASUS, MSI ve Vaio, Intel’in ultra taşınabilir oyun deneyimi için tasarladığı 11.Nesil Intel Core H35-Serisi işlemcilerle çalışan yeni sistemlerini duyurdu. 2021 yılının ilk yarısında dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri 40’tan fazla yeni tasarımı pazara sunacak.

Masaüstü düzeyinde oyun ve içerik yaratma performansı arayan mobil oyun tutkunları için Intel ayrıca bu çeyrek içinde satışa sunulmaya başlayacak olan 8 çekirdekli işlemcisini de duyurdu. Bu benzersiz platform normal koşullarda yalnızca en yüksek teknolojik özelliklere sahip masaüstü sistemlerde bulunan özellikleri içeriyor: 5GHz’e kadar hız, en hızlı veri depolama ve ayrık grafikler için 4. Nesil PCIE x20 mimarisi ve Intel Killer Wi-fi 6E (Gig+).

Öncü Masaüstü ve Mobil Platformlar için Gelecek Nesil “Rocket Lake” ve “Alder Lake” Teknolojilerinin Ön Gösterimi

Intel basın toplantısında ayrıca, oyun meraklıları ve tutkunlarına yönelik olarak yakın gelecekte pazara sunacağı 11. Nesil Intel® Core™ S-Serisi masaüstü işlemcilerini (“Rocket Lake-S”) de tanıttı. En yüksek frekanslı çekirdekler için bir önceki nesle göre %19 daha fazla döngü başına komut sayısı (IPC) sunan ve Intel Core i9-11900K’nin arkasında sıralanan bu işlemciler 2021 senesinin ilk çeyreğinde pazara sunulduğunda oyun meraklılarına ve bilgisayar tutkunlarına daha da fazla performans sunacak.

Bu işlemcilere ek olarak, Intel, x86 mimarisinde ve Intel’in en yüksek düzeyde ölçeklenebilir çip üzerinde sistemlerinde çığır açacak gelecek nesil işlemci “Alder Lake”i de tanıttı. 2021’in ikinci çeyreğinde pazara sunulması planlanan Alder Lake yüksek performanslı çekirdekleri yüksek verimlilikli çekirdeklerle tek bir ürün içinde bir araya getirecek. Alder Lake ayrıca Intel’in 10nm SuperFin çözümünün yeni ve gelişmiş versiyonu üzerine kurulu ilk işlemci olacak ve daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli gerçek-dünya bilgi işlem sunan öncü masaüstü ve mobil işlemcilerin de temelini oluşturacak.