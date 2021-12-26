"İnşallah sene sonunda hikayemiz güzel olacak..."

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Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Uçar, “İlk yarının son maçında son 5 maçın 4’ünü kazanan Gençlerbirliği takımına karşı oynadık. Geçişlerde iyi olan bir ekip olduğunu biliyorduk. Maçın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Bugünkü maçın gidişatının en belirleyici unsuru hava şartlarıydı. İlk yarı rüzgarı arkamıza alarak oyunu domine eden taraftık. 3’ü 4’ü yakalayabilecek pozisyonlar bulduk. Bulabilsek, ikinci yarı daha kolay olabilirdi. İkinci yarı Gençlerbirliği rüzgarla beraber geride olmanın etkisiyle üstünlük kurdu. Biz kontralar ile çıkmak istedik ama hava müsaade etmedi. Genel olarak bu şartlarda iyi savunma yaparak birkaç şut dışında çok pozisyon vermeden bitirdik. Kontratak ile 3-1 kazanmasını becerdik. Bugün ilk yarıda 39 puanla lider tamamlayan oyuncularımı kutluyorum. İnşallah sene sonunda hikayemiz güzel bitecek. Buna ulaşmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.