İnşaat sürerken 'giriş niye çamur?' diye sorulmaz!

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Hem her yıl kongre yapacaksın, hem her sezon teknik direktör değiştireceksin... Hem her transfer döneminde kadrona yıldız isimler isteyeceksin hem de sezona yine eksik bölgelerle başlayacaksın... Üstüne bir de temmuz ayında sahada kusursuz, harika bir oyun bekleyeceksin! Başka bir arzunuz var mıydı? Fenerbahçe eğer temmuz ayındaki eleme turunu geçtiyse, o aşama için başarılıdır. Futbolda kadro yapılanması, sezon başı kamp yüklemesi, süreç yönetimi ve transfer politikası gibi kavramlar vardır. Ekran başında veya tribünde oturan taraftarın bu detaylara derinlemesine kafa patlatmaması çok normaldir, herkesin kendine göre bir işi gücü var. Ancak kendine “spor yayıncısı” diyen bir insan konuşurken biraz dikkat edecek.

38-40 KiŞiLiK BiR KADRO VE TÜKENEN SABIR BATARYALARI

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38-40 kişilik bir oyuncu grubuyla antrenman yapmanın ne demek olduğunu bana bir anlatın da ben de eleştirimi ona göre yapayım. 38 oyuncu ne demek? Kolay bir durum mu bu? Peki, bu tabloda sahada kim oynayacak? En çok çalışan, antrenmanda en iyi performansı veren formayı kapacak.

“Asensio neden oynamıyor?” diye sormak kolay. Ancak ilk dakikadan itibaren teknik direktörüne güvenmediğin izlenimini verirsen, ikinci karşılaşmada formayı o giyer (!) ama takım ritmini kaybeder. Anlaşılan o ki, daha ilk eleme turunda camianın bütün sabır bataryaları yine tükenecek.

FRED’iN DURUMU NE OLACAK?

Takımdaki belirsizlikler ise geçerliliğini koruyor... Becao henüz takımda, Diego Carlos ile vedalaşman gerekiyor. Elinde Livakovic, Amrabat ve Musaba da var; belki de Oosterwolde’yi satacaksın. Fred için İsmail Kartal’ın takımda kalacağına dair sinyaller verdiği söylense de gelen haberler pek öyle demiyor. Gidecek olan oyuncu ilk maçta iyi oynadı ama ikinci maçta tam 13 kez top kaybetmiş. Belki de gitme-kalma dengesidir ne dersiniz? Eğer öyle derseniz; siz orta sahanın bütün yükünü tek başına Guendouzi’nin sırtına yüklediğiniz maçta meseleyi sadece bir formasyon tercihi olarak yorumlamazsınız. Saha dışındaki belirsizlik, saha içine de doğrudan bir istikrarsızlık olarak yansır diye düşünebilirsiniz.

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iDEAL KADRO KURGUM VE FUTBOLUN YENi GERÇEĞi

Kadro kurgusuna gelecek olursak; kalede Ederson hamlesi gayet doğru bir adım ancak bek kurgusunun acilen netleşmesi gerekiyor. Stoper hattı oturdu; Ake-Skriniar ikilisi iyi bir başlangıç yaptı. Fakat takımı öne çıkarıp savunma çizgisini yukarı çektiğin anlarda aksamalar yaşayacakları açık. Şu an için buna yapacak bir şey yok, belki ileride bir kalite artışı (upgrade) ve yerli stoper rotasyonuyla bu durum çözülebilir. Benim sahadaki ve masadaki ideal Fenerbahçe kurgum ise şöyledir:

· ORTA SAHA: Bu bölgeyi Kante olmadan düşünemiyorum. Fred gibi isimlerle mecburi vedalaşmalar yaşanmalı, Mert Müldür ise kesinlikle kadroda tutulmalı.

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· SOL KANAT: Sol ön bölge için Rafael Leao düşünülüyor, bu artık bir sır değil ve doğru bir hamle.

· U23 KONTENJANI VE FiZiKSEL GÜÇ: U23 kontenjanından Brown ve Cherif takımda kalmalı. Kalan isimlerle yollar ayrılıp rotasyona genç bir santrfor ile boş bir mevkiye dinamik bir U23 oyuncusu eklenirse kadro uygun bir hal alır.

RAFAEL LEAO DEDiKODULARI VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu saha içinde top mu ezdi? Ezer kardeşim, çok normal! Henüz ritim tutturamamış olması bir yana, bir süredir zaten işler onun adına iyi gitmiyor. Üstelik kendi mevkisi için sürekli Rafael Leao isimleri yazılıp çiziliyor. Yapısı gereği çabuk dağılabilen bir oyuncunun “Acaba geleceğim ne olacak?” diye düşünürken top ezmesi son derece doğaldır. Aynı belirsizlik Semedo için de geçerli. Şu an için Brown’a dahi yaşından dolayı mecbur kalınan, inşaatı henüz tamamlanmamış bir takım var ortada. İnşaat devam ederken şantiyeye girip “Bu apartmanın girişi neden çamurlu?” diye soramazsın. “İstediğimiz sonucu aldık, çok şükür” der ve yoluna devam edersin.