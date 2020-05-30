MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleriİnli Güçlü, Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu!
GeriBasketbol İnli Güçlü, Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 30.05.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

İnli Güçlü, Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnli Güçlü, Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu!
Abone Olgoogle-news

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlüyü kadrosuna kattı.

5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanyada devam edecek.

Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adanada doğan 2.05lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaraya transfer oldu.

Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle