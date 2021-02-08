İngiltere'yi karıştıran kırmızı kart! Mike Dean ölüm tehditleri alıyor...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig'de Fulham ile West Ham United arasında oynanan maçta Tomas Soucek'in gördüğü kırmızı kart ve mücadelenin hakemi Mike Dean'in yönetimi gündem oldu.

Ada futbolunun önemli hakemleri arasında yer alan Mike Dean, Craven Cottage'da oynanan müsabakadaki kararları sebebiyle ciddi şekilde eleştirilmiş ve West Ham United cephesi, Tomas Soucek'in kırmızı kartının iptali için resmi yollara başvurmuştu.

West Ham United'ın başvurusunu inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu bünyesindeki bağımsız komisyon, Londra temsilcisinin kart iptali yönündeki başvurusunu kabul etti ve Tomas Soucek'in Fulham karşısında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tomas Soucek'in Fulham ile oynanan Premier Lig maçında gördüğü kırmızı kart, itirazımız neticesinde iptal edilmiştir. Oyuncumuz, FA Cup 5. turunda Salı akşamı Manchester United ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Öte yandan hakem Mike Dean, golsüz eşitlikle sona eren Fulham - West Ham United maçı sonrasında ailesine ve kendisine yönelik ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Tehditler hakkında şikayette bulunan Mike Dean ayrıca Premier Lig'de görev alacağı bir sonraki müsabakadan affını istedi. 52 yaşındaki deneyimli hakem, Leicester - Brighton mücadelesine atanmıştı.

MIKE RILEY NE DEDİ?

Mike Dean'ın yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan PGMOL Başkanı Mike Riley, "Tehditler ve tacizler kabul edilemez. Mike'ın ailesini ve kendisini hedef alan bu söylemleri polise bildirerek şikayetçi olmasının arkasındayız. Kimse böylesine tiksindirici söylemlerin hedefinde olmamalı. Çevrimiçi hakaret ve taciz artık önüne geçilmesi gereken bir sorun haline geldi. " ifadelerini kullandı.

DAVID MOYES NE DEDİ?

West Ham Teknik Direktörü David Moyes, Fulham maçının ardından verdiği röportajda Tomas Soucek'in kırmızı kartına ayrı bir parantez açmış ve hakem kararlarını 'utanç verici' olarak nitelendirmişti.

Moyes, "VAR'da bu kararı kim verdiyse utanç verici bir durum. Öte yandan Mike Dean adına da utandığımı söylemeyelim. Bu seviyede bir hakem böylesine bir pozisyonda doğru kararı verebilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

West Ham United forması giyen Tomas Soucek, Fulham maçının son bölümlerinde rakibi Aleksandar Mitrovic ile yaşadığı pozisyon neticesinde kırmızı kart görmüştü. Dirseği yanlışlıkla Mitrovic'e çarpan Çek futbolcu, VAR hakemi Lee Mason'un uyarısıyla Mike Dean tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Mike Dean'in söz konusu pozisyonu saha kenarındaki monitörden izlemesine rağmen kırmızı kartına başvurması İngiltere'de gecenin en çok konuşulan spor olaylarından biri olmuştu.