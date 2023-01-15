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İngiltere’yi karıştıran gol! Ofsayt mı, değil mi?

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#Premier Lig#İngiltere#Manchester United
İngiltere’yi karıştıran gol Ofsayt mı, değil mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

Manchester derbisinde United, City’yi 2-1 yendi. ManU’nun Fernandes’le bulduğu golden önce Rashford’un ofsaytta olduğunu iddia eden City’nin itirazları sonuçsuz kaldı.

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İngiltere Premier Lig’de Manchester United, tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu derbi maçta Manchester City’yi 2-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

60. dakikada Jack Grealish’in golüyle geriye düşen United, 78’de Bruno Fernandes ile eşitliği yakaladı. City’li futbolcular beraberlik golü öncesinde Marcus Rashford’ın ofsayt olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulunsa da VAR onayının ardından gol geçerli sayıldı. 82’de Rashford, United’ı 2-1 öne geçiren golü attı. City, 87. dakikada ceza sahasında Erling Haaland’a yapılan hareket nedeniyle penaltı da bekledi ancak maçın hakemi Stuart Attwel devam kararı verdi.

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#Premier Lig#İngiltere#Manchester United

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