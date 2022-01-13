İngiltere'nin yeni Mustafa İzzet'i; Daniel Tan Barlaser

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın altyapısından yetişen ve şu anda Rotherham United’ı Championship’e taşıyan Daniel Tan Barlaser, yeşil sahaların yeni Mustafa (Muzzy) İzzet’i olarak dikkat çekiyor. Annesi İngiliz, babası Türk olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarı ve performansıyla takımının vazgeçilmez oyuncusu konumunda. Bir zamanlar Chelsea, Leicester City ve Birmingham forması giyen Mustafa İzzet, Mustafa Denizli tarafından Türk Milli Takımı’na davet edilmişti. Babası Kıbrıs Türkü, annesi İngiliz olan İzzet, 2000’li yılların başında 9 kez A Milli Takım forması giymişti.

TEKNİK DİREKTÖR PAUL WARNE’NİN VAZGEÇEMEDİĞİ OYUNCU

Bu sezon ligdeki 24 karşılaşmanın 23’ünde forma giyen, sarı kart cezası nedeniyle sadece bir maçı kaçıran Daniel Tan Barlaser, takımın oyun kurucusu olarak görev yapıyor. Bu sezon biri kornerden olmak üzere 5 gol atan ve 3 de asist yapan Barlaser, teknik direktör Paul Warne’nin en çok görev verdiği oyuncular arasında yer alıyor. İstikrarlı futbolcu, bu sezon 23 lig maçının 20’sine ilk 11’de başladı ve 15 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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İNGİLTERE 1. LİGİ’NDE ARALIK AYININ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Daniel Tan Barlaser, İngiltere 1. Ligi’nde aralık ayının oyuncusu seçildi. Türk asıllı oyuncu, geçtiğimiz ay oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak takımının başarısına büyük katkıda bulundu. Barlaser, "Kesinlikle çok mutluyum, daha önce hiç böyle bir ödül kazanmadım. Tabii ki takım arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim, birlikte harika bir form yakaladık ve buna katkıda bulunmayı başardım.” dedi.

KORNERDEN ATTIĞI GOLÜ, TAKIM ARKADAŞINA HEDİYE ETTİ

Barlaser, ekim ayında da Milton Keynes Dons deplasmanında kornerden attığı golle gündem olmuştu. Barlaser, daha sonra yaptığı açıklamada, 65. dakikadaki golün, topa çok küçük bir dokunuş gerçekleştiren takım arkadaşı Michael Smith’e yazılmasını istemişti. Çünkü, Michael Smith ile Rotherham United’ın yardımcı antrenörü Richie Barker, bir iddiaya girmişti. Smith, sezon sonunda en az 25 gole ulaşırsa, Barker, golcü futbolcuya İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Alan Shearer’in imzalı formasını hediye edecekti. Smith’in şu an 14 golü bulunuyor.

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A MİLLİ TAKIM TERCİHİ TÜRKİYE

Kariyerinin en verimli ve en istikrarlı çağını yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanmak istiyor. Danial Tan Barlaser, daha önce 9 kez Türkiye U16, 6 kez Türkiye U17, 2 kez de İngiltere U18 milli formalarını giymişti. Başarılı oyuncunun Newcastle’da yaşayan babası Şener Barlaser, Hürriyet’e konuştu. Baba Barlaser, “Oğlum bu sezon gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyor. Bir aksilik olmazsa Rotherham United’ı Championship’e çıkaracak. Oğlumun en verimli çağında Türk Milli Takımı’nda oynamasını istiyorum. Bunu kendisi de çok istiyor. Milli Takımlar Sorumlusu sayın Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü sayın Stefan Kuntz’a çağrıda bulunuyorum. Oğlumun Türk Milli Takımı’na faydalı olacağını düşünüyorum.” dedi.

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GİRESUNSPOR ÇOK İSTEMİŞTİ

İsmi birkaç yıl önce Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Daniel Dan Barlaser’i bu sezon öncesinde Giresunspor çok istemişti. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, verdiği demeçlerde Barlaser’i çok istediklerini ve transferin bitmek üzere olduğunu ifade etmişti. Ancak bu transfer, futbolcunun annesi Alison Barlaser’in istememesi üzerine gerçekleşmemişti.

BARLASER’Lİ ROTHERHAM UNITED 50 PUANLA ZİRVEDE

Danial Tan Barlaser’in formasını giydiği Rotherham United, 24 maçta 50 puanla İngiltere 1. Ligi’nin zirvesinde yer alıyor. 1. Lig’de sezonu ilk ikide bitiren takımlar direkt olarak Premier Lig’in bir alt basamağı olan Championship’e yükseliyor. Sonraki 4 takım ise Championship’e çıkmak için play-off maçları oynuyor. (NEJAT KOL - Newcastle)