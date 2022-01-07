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İngiltere’nin gündemindeki Türk futbolcu Daniel Tan Barlaser

#Daniel Tan Barlaser#Rotherham United#İngiltere Championship
İngiltere’nin gündemindeki Türk futbolcu Daniel Tan Barlaser

İngiltere basınında gündem, babası Türk, annesi İngiliz olan bir futbolcu. İngiltere 1. Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Rotherham United’ın çift pasaportlu oyun kurucusu Daniel Tan Barlaser, aralık ayının oyuncusu seçildi. 9 kez Türkiye U16, 6 kez Türkiye U17, 2 kez de İngiltere U18 milli formalarını giyen Barlaser, geçtiğimiz ay oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak takımının başarısına büyük katkıda bulundu.

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İngiltere’nin bugünkü futbol gündemininin önemli isimlerinden biri, Türk asıllı futbolcu Daniel Tan Barlaser oldu. Babası Türk, annesi İngiliz olan ve şu anda İngiltere 1. Ligi’nde lider durumda bulunan Rotherham United’da oyun kurucu olarak görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, aralık ayının futbolcusu seçildi. 

İngiltere’nin gündemindeki Türk futbolcu Daniel Tan Barlaser

HEM TÜRK HEM DE İNGİLİZ MİLLİ FORMALARINI GİYDİ 

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın altyapısından yetişip 9 kez Türkiye U16, 6 kez Türkiye U17, 2 kez de İngiltere U18 milli formalarını giyen Daniel Tan Barlaser, geçtiğimiz ay oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak takımının başarısına büyük katkıda bulundu. 

ARALIK AYINDAKİ 5 LİG MAÇINDA 4 GOL ATTI 

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Şu an lider durumda olan ve Premier Lig’in bir alt seviyesi olan Championship’e en yakın takım pozisyonunda bulunan Rotherham United’ın bu sezonki başarısı, oyun kurucu Barlaser tarafından yönetildi. Başarılı oyuncu, performansını 4 golle süsleyerek İngiltere 1. Ligi’nde aralık ayının oyuncusu seçildi. 

İngiltere’nin gündemindeki Türk futbolcu Daniel Tan Barlaser

DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ÖDÜL KAZANMADIM 

Yayıncı kuruluş Sky Sports’a konuşan Barlaser, "Kesinlikle çok mutluyum, daha önce hiç böyle bir ödül kazanmadım. Tabii ki takım arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim, birlikte harika bir form yakaladık ve buna katkıda bulunmayı başardım.” dedi. 

ÖDÜL İÇİN HERKESE MİNNATTARIM 

Türk ve İngiliz pasaportlarına sahip Daniel Tan Barlaser, sözlerine şöyle devam etti: “Takımın, menajerin ve diğer personelin çabaları olmadan hiçbir bireysel ödül kazanamazsınız ve onlara ne kadar teşekkür etsem az. Örneğin, attığım gollerden birkaçı takım arkadaşlarımın kazandığı penaltılardı ve bir diğeri Chieo'nun (Ogbene) topu bana vermek için attığı ciğerleri parçalayan bir koşuydu, bu yüzden herkese çok minnettarım.” 

İngiltere’nin gündemindeki Türk futbolcu Daniel Tan Barlaser

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ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜNE GOLLERİNİ DE EKLEDİ 

Sky Sports'un uzman yorumcusu Don Goodman da Barlaser hakkında şunları söyledi: “Eski Newcastle United stajyeri, bu sezon Paul Warne'ın promosyon kovalayan takımının temel dayanağı oldu, ancak son zamanlarda etkileyici görüntüsüne gollerini de ekledi.”

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#Daniel Tan Barlaser#Rotherham United#İngiltere Championship

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