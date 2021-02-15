İngiltere'nin gündeminde Ozan Kabak var! 'Sezon sonu opsiyonu hazır...'

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Liverpool formasıyla ilk maçına Leicester City karşısında çıkan Ozan Kabak, takımının 3-1 yenildiği maçın 81. dakikasında kaleci Alisson ile çarpışmış ve büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

Karşılaşma sonrasında Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, ''Ozan Kabak çok iyi bir futbolcu ama kısa süredir bizimle. Yediğimiz goldeki tek problem Alisson ile birlikte oynamaya alışkın olmaması. Aralarında bir anlaşmazlık oldu hepsi bu. Takıma yeni katılan her oyuncunun böyle anları olabilir. Ozan Kabak'ın çok yetenekli olduğunu biliyorum ancak Liverpool, Ozan'ın alışık olmadığı bir tarzda oynuyor ve buna alışmak zaman ister.'' sözlerini kullanmıştı.

Ozan Kabak, İngiliz basınında konuşulmaya devam ederken West Ham ve Norwich City'nin eski forvet oyuncularından Dean Ashton, TalkSport'a konuşurken milli futbolcuyu değerlendirdi.

''BİR DAHA ONU GÖREBİLECEK MİYİZ?''

Ashton, Ozan Kabak hakkında ''Kabak, Liverpool'un yeni oyuncusu ama onu bir daha takımda görebilecek miyiz? Vardy'nin attığı golde büyük bir hata vardı. Ozan ve Alisson arasında iletişim hiç yok. Ozan, kalecisini dinlemedi ve ikisi de topa doğru yöneldi. Maçta seyirci yok, ikisi de topu bana bırak diye bağırsaydı bunu duyardık ama hiçbir şey duymadık. İkinci yarıda takım olarak defansif performans son derece dağınıktı. Klopp, oyuncularını gördüğünde çılgına dönüyordu!'' sözlerini kullandı.

''TEK SUÇLU O MU?''

Bir diğer eski futbolcu Tony Cascarino ise ''Alisson harika bir kaleci ama yediği golde onu tek başına suçlayamazsınız. Bu durum, kaleciliğin bir parçası, böyle goller yiyebiliyorsunuz. Liverpool savunması kötü durumda ama ben burada Trent Alexander-Arnold'u eleştiriyorum. Raheem Sterling ve Harvey Barnes yanından çok rahat geçebildiler. Bu kadar kolay olmamalı.'' şeklinde konuştu.

LIVERPOOL OLMASA NEWCASTLE'A GİDİYORDU!

Öte yandan Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olmadan önce bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da listesinde olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınının haberine göre Newcastle'ın teknik direktörü Steve Bruce, Ozan'ı sezon sonuna kadar kiralanmasını isterken devreye Liverpool'un girmesiyle istediği transfer gerçekleşmedi.

''SEZON SONU BAŞKA OPSİYONLARI VAR''

İngiliz Hitc sitesinden Olly Dawes'in kaleme aldığı yazıda Ozan Kabak için ''Eğer Liverpool devreye girmeseydi Ozan Kabak'ın yeni takımı Newcastle olabilirdi. Ozan'ın Schalke'deki kötü sezonun ardından özgüvenini kazanması gerekiyor. Eğer Ozan Kabak, Schalke'ye geri dönmek istemezse İngiltere'de başka opsiyonları hazır.'' dedi.

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