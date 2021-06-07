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EURO2020
AA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

İngiltere'nin Euro 2020 kadrosunda değişiklik! Trent Alexander-Arnold yerine Ben White...

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İngiltere'nin Euro 2020 kadrosunda değişiklik! Trent Alexander-Arnold yerine Ben White...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

İngilterenin Euro 2020 kadrosunda değişiklik Trent Alexander-Arnold yerine Ben White...

İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

İngilterenin Euro 2020 kadrosunda değişiklik Trent Alexander-Arnold yerine Ben White...

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