İngiltere'den Zaha için sürpriz transfer iddiası! Galatasaray'ın istediği rakam...

Haberin Devamı

Geçen sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, o transfer döneminin en sansasyonel imzası olarak dikkat çekmiş ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştı.

Wilfried Zaha, Galatasaray'da sezon boyunca istenen performansı sergileyememiş ve sezon sonunda kulübeye mahkum kalmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, 42 maçta süre aldığı sezonu 10 gol ve 5 asistle tamamladı.

"AL ITTIHAD İSTİYOR"

Sezon öncesi hazırlık maçları ve Süper Kupa'daki Beşiktaş maçında Okan Buruk'un gözüne giremeyen Zaha için transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Daha önceden Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtiliyordu.

CRYSTAL PALACE TALİP OLDU!

Bugün ise sürpriz bir transfer haberi çıktı. İngiltere'den Telegraph'ın haberine göre Wilfried Zaha, eski takımı Crystal Palace'a ve Premier Lig'e geri dönebilir.

Haberin Devamı

Haberde Zaha'nın performansından memnun olmayan Galatasaray'ın yüksek maaşı sebebiyle oyuncuyu kiralık vermeye sıcak baktığı, Crystal Palace'ın da eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

GALATASARAY 9 MİLYON POUND İSTİYOR

Sam Wallace imzalı haberde Galatasaray'ın bir sezon kiralama bedeli olarak 9 milyon pound istediği, Crystal Palace'ın bu ücreti yüksek bulduğu yazıldı. Crystal Palace'ta başkan Steve Parish ve futbol direktörü Dougie Freedman tarafından çok sevilen Zaha'nın maaşının karşılanıp bedelsiz kiralama yapılarak transferi bitirmek istediği belirtildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam edeceği de vurgulandı.

OKAN BURUK'TAN ZAHA AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 5-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrasında Zaha'ya oyuna girerken dizilişi söylediğini ancak oyuncusunun bunu sahadaki arkadaşlarına yanlış aktardığını söylemişti.

Dün basın toplantısı düzenleyen Buruk, o konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

Algı ülkesinde yaşıyoruz maalesef. Her yenilgiden sonra en büyük sorumlu benim diyorum. Kazandığımız şampiyonlukları da hep birlikte kazanırız diyorum. Bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama onu da kesip, değiştirip farklı şekilde yorumluyorlar. Maçtan sonra Wilfried Zaha ile de konuştum. Ben onunla da konuştum. Orada onu eleştirmediğimi söyledim. O da 'ben yanlış anlamışım siz kusura bakmayın' dedi. Bir şekilde herkes kaybeden takım üzerinden konuşmalar yapılıyor. Bu futbolun güzelliği aslında. Bunları normal karşılıyoruz. Kendi içimizde yine çok güçlüyüz.