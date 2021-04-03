MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere'den transfer açıklaması! Okay ve Diagne...
GeriFutbol İngiltere'den transfer açıklaması! Okay ve Diagne...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

İngiltere'den transfer açıklaması! Okay ve Diagne...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'den transfer açıklaması! Okay ve Diagne...

Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'un teknik direktörü Sam Allardyce'tan transfer için önemli açıklamalar geldi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna katan West Bromwich Albion'da teknik direktör Sam Allardyce, iki futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

İngiliz teknik direktör, Milli futbolcu Okay Yokuşlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunurken ''Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey Okay'ın bonservisini almak olur. 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi oynuyor.'' sözlerini kullandı.

MBAYE DIAGNE İNGİLTERE'DE Mİ KALIYOR?

Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'nin de daha iyi olacağına inandığını söyleyen Allardyce, ''Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz.'' şeklinde konuştu.

İngiltereden transfer açıklaması Okay ve Diagne...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi