İngiltere'den transfer açıklaması! Okay ve Diagne...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna katan West Bromwich Albion'da teknik direktör Sam Allardyce, iki futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

İngiliz teknik direktör, Milli futbolcu Okay Yokuşlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunurken ''Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey Okay'ın bonservisini almak olur. 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi oynuyor.'' sözlerini kullandı.

MBAYE DIAGNE İNGİLTERE'DE Mİ KALIYOR?

Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'nin de daha iyi olacağına inandığını söyleyen Allardyce, ''Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz.'' şeklinde konuştu.

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