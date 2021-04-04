İngiltere'den flaş seyirci kararı! Rakam şaşkına çevirdi...

İngiltere'de Lig Kupası finali ile Federasyon Kupası yarı final ve final karşılaşmalarına sınırlı sayıda taraftarın alınacağı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester City ile Tottenham arasında 25 Nisan'da oynanacak Lig Kupası finalinde 8 bin, Leicester City ile Southampton‘ın 18 Nisan’da karşılaşacağı Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin, 15 Mayıs'taki Federasyon Kupası finalinde ise 21 bin taraftarın tribündeki yerini alacağı belirtildi.

Öte yandan Tottenham Kulübü, Lig Kupası finalistlerinin taraftarlarına sınırlı sayıda bilet verileceğini, geri kalan biletlerin de Londra’daki Brent Belediyesi sınırlarında yaşayanlara ve "Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdikleri hizmete teşekkür etmek amacıyla" Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına dağıtılacağını duyurdu.

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