İngiltere'den flaş iddia: Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için reddi zor bir teklif yapacak

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İngiliz Mirror gazetesine göre Premier Lig’in dev ekiplerinden Manchester United, milli oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

ARSENAL'İ SOLLAYACAK

Gazetede yer alan haberde başka bir İngiliz devi Arsenal’in de Ferdi için 21-25 milyon sterlin bandında bir bonservis ile sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı ancak Kırmızı Şeytanlar’ın bu rakamın üzerine çıkarak Fenerbahçe’ye geri çeviremeyeceği bir teklif sunmayı planladığı öne sürüldü.

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62 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu 2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 51 karşılaşmada sahne alırken 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Geride kalan sezonda açılışı 26 Temmuz 2023’te Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru karşılaşmasıyla yapan Ferdi kapanışı ise 6 Temmuz 2024’de EURO 2024’teki Hollanda milli maçıyla yaptı. Ay yıldızlı forma ile oynadığı karşılaşmalar da dahil edildiğinde 24 yaşındaki futbolcu 346 günde toplam 62 maçta görev aldı.

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Ferdi Kadıoğlu, 26 Temmuz 2023’te açtığı sezonu 6 Temmuz 2024’te Hollanda maçı ile tamamlarken 62 maçta 3 gol atıp, 5 asist yaptı.