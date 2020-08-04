İngiltere'deki ayrımcılıktan Trabzonspor teknik direktörlüğüne: Eddie Newton

Spor Arena | Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı Chelsea’de dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Eddie Newton, Çimşir’in yerine çıktığı iki maçta da galip gelip bir de kupa alırken, yeni sezonda teknik direktör olarak kendisini kanıtlamaya çalışacak.

'YILLARCA UĞRAŞTIM AMA...’

Eddie Newton, İngiltere’de 10 yıldan fazla bir süre üst düzey antrenörlük yapmasına karşın teknik direktörlük teklifi almamasını ise siyahi olduğu için ayrımcılığa uğramasına bağlıyor. Türk vatandaşı Zeliha Newton’la evli olan, yıllar önce de Müslümanlığı seçen 48 yaşındaki çalıştırıcı, siyahi bir teknik adam olarak ülkesine göre daha fazla şans bulabileceğine inandığı için Trabzon’a geldiğini belirterek “İngiltere’de yıllarca uğraştım ancak bir şey olmadı. Başka bir ülkedeyim ve vekil teknik direktör olmam sadece 6 ay sürdü. Burada daha fazla şans var” ifadelerini kullandı.

‘CV GöNDERMEYi BIRAKMIŞTIM’

Sky Sports’a konuşan Newton “İngiltere’de tüm liglere bakın. Rakamlar yalan söylemez. Sırf benim değil herkesin fikri aynı. Çok az siyahi teknik direktör var” dedi. Başarılı çalıştırıcı The Telegraph’a da “Teknik direktör olarak bazı görevlere başvurmuştum ama daha sonra CV’mi göndermeyi bıraktım çünkü bakılmadığını biliyordum. Emeğimin karşılığını alamadım” derken, Trabzonspor’a gelme kararıyla ilgili olarak ise “Bunun iyi bir fırsat olacağını düşündüm. Gitme kararı gerçekten çok zordu ancak hedeflerim vardı ve başarılı olup olamayacağımı görmek zorundaydım” ifadelerini kullandı.

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