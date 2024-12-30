İngiltere'de Vitor Pereira fırtınası: Yenilmiyor! Tottenham'a da kabus oldu...

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya gelmişti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ev sahibi Tottenham'ın gollerini 12. dakikada Rodrigo Bentancur Colmán ve 45+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti. Konuk Wolverhampton'ın sayıları ise 7. dakikada Hee-Chan Hwang ve 87. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi.

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-Min, 43. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Vitor Pereira yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Wolverhampton, puanını 16 yaptı ve 17. sıraya yükseldi. Tottenham ise 24 puanla 11. basamakta yer aldı.

Tottenham, Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United'ı konuk edecek. Wolverhampton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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MOURINHO'NUN ARDINDAN BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alarak bir başka başarıya da imza atmıştı. Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör olmuştu.

AL-SHABAB'DAKİ YERİNE FATİH TERİM GELDİ

Vitor Pereira'nın Wolves'a gelmek için ayrıldığı Al-Shabab'da takımın başına teknik direktör Fatih Terim getirildi.

Suudi Arabistan takımı, Portekizli çalıştırıcı döneminde ligde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi almış ve 23 puanla 6. basamakta yer bulmuştu.

Wolverhampton, Vitor Pereira'ya imza attırmak için Al-Shabab'a 1 milyon euro tazminat ödemesi yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Daha önce Fenerbahçe'yi 2015/16 ile 2021/22 sezonlarında çalıştırmış olan Pereira ilk döneminde sezonu 2. sırada tamamlamış, 61 maçta 37 galibiyet - 15 beraberlik - 9 yenilgi alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

Sarı - lacivertlilerdeki 2. döneminde ise sezonu tamamlayamayan ve 25 maça çıkabilen Vitor Pereira, 11 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet almış, 1.60'lık puan ortalaması yakalamıştı.