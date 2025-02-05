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İngiltere'de 'VAR' tartışma konusu oldu!

Güncelleme Tarihi:

#VAR Tartışması#İngiltere Premier Ligi#Hakem Hataları
İngilterede VAR tartışma konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:40

İngiltere Premier Lig'de 23 haftalık periyotta 13 Video Yardımcı Hakem (VAR) hatası yapıldığı duyuruldu.

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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, VAR kararları hakkında sezonun 23 haftalık bölümünde 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi saptadı.

Geçen sezon aynı haftaya kadar 20 VAR hatası saptandığı ve bu sezon hatalarda bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 239 lig maçında 70 VAR müdahalesi yapıldı.

Yanlış VAR müdahalesi olarak gösterilen bir örnekte, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında West Ham United lehine VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi. West Ham United, 90+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

 

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#VAR Tartışması#İngiltere Premier Ligi#Hakem Hataları

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