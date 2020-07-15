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GeriFutbol İngiltere'de transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor!
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AA Spor
Haber Giriş: 15.07.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

İngiltere'de transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor!

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İngiltere'de transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor!
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İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede liglerin planlanandan geç sona ermesinin ardından yaz transferlerinin 27 Temmuz-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildiği ve FIFA'nın onayının beklendiği belirtildi.

Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.

İngilterede transfer dönemi 27 Temmuzda başlıyor

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