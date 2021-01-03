İngiltere'de skandal yılbaşı! Koronavirüs varken sinirlendiren hareket

İngiltere'de koronavirüs vakaları tekrar artış göstermiş durumda. Son günlerde vakalar 50 binin üzerinde çıkarken Premier Lig maçları da bir kez daha takımlardaki yüksek vakalar nedeniyle ertelenmeye başladı. Manchester City'nin Everton ile oynayacağı maç ertelenmiş, City'den 5 futbolcuda Covid-19 olduğu tespit edilmişti.

Kulüpten futbolcuların evlerinden çıkmaması talimatı verilirken yılbaşı gecesi büyük bir skandal yaşandı. Takımın Fransız sol beki Benjamin Mendy'nin bir modellik şirketinden yılbaşı gecesi için evine bir kadın çağırdığı ve kalabalık şekilde gece geç saatlere kadar parti yaptıkları belirtildi.

SAATLER ÖNCESİNDE AÇIKLANMIŞTI

Mendy'nin düzenlediği partinin saatler öncesinde Manchester City'den Riyad Mahrez ve Gabriel Jesus'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

''SABAHA KADAR DEVAM ETTİ, TAM BİR APTAL!''

İngiliz basınına konuşan bir görgü tanığı, ''Mendy'nin evinden çok ses geliyordu. Kızların bağrışma seslerini çok rahatlıkla duyabiliyorduk. Partileri sabaha kadar devam etti. Mendy, koronavirüs kurallarına uymadığı için gerçekten tam bir aptal.'' sözlerini kullandı.

TOTTENHAM DA KARIŞTI, MOURINHO ÇOK SİNİRLENDİ

Öte yandan Tottenham'dan Reguilon, Lamela, Lo Celso ve West Ham'dan Lanzini de toplu olarak yılbaşı partisi verdiler. Bir evde kız arkadaşları, eşleri ve arkadaşları ile birlikte yeni yıla giren futbolcular, büyük tepki çekti. Mourinho, futbolcuların bu davranışını 'sorumsuzca' olarak nitelerken ''Kulüp bu futbolcuların hareketinden dolayı hiç mutlu değil.'' sözlerini kullandı.

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