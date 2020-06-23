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Haber Giriş: 23.06.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

İngiltere'de skandal pankarta tepki yağıyor!

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İngiltere'de skandal pankarta tepki yağıyor!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, taraftarlarının açtığı "Beyazların hayatı değerlidir" pankartına tepki gösterdi.

Ligde dün Manchester City'ye konuk olan ve 5-0 yenilen Burnley Kulübünden yapılan açıklamada, maçın başlama saatinde taraftarların stadın üzerinde uçurduğu "Beyazların hayatı değerlidir" yazılı pankartın kınandığı bildirildi.

Pankartın kulübü temsil etmediği ve sorumluların bulunması için yetkililerle çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bunu yapanları stadımız Turf Moor'da görmek istemiyoruz. Premier Lig, Manchester City ve 'Siyahların hayatı değerlidir' kampanyasından özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black lives matter" hareketine, Premier Lig'deki 20 kulübün futbolcuları formalarında "Black lives matter" (Siyahilerin hayatı değerlidir) sloganına yer vererek destek oluyor.

Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling de, maç sonrası sosyal medyadan pankarta tepki gösterdi.

İngilterede skandal pankarta tepki yağıyor

 

İngilterede skandal pankarta tepki yağıyor

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